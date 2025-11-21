Panorama

Gewalt gegen Frauen in den eigenen vier Wänden nimmt zu: Justizministerin kündigt Reformen an

Häusliche Gewalt trifft überwiegend Frauen – und die Zahlen steigen. Nach der Einführung der Fußfessel plant Justizministerin Hubig weitere Maßnahmen, um Betroffene effektiver zu schützen und Täter strenger zu kontrollieren.