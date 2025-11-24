Panorama

Kita unter Druck: Experten fordern besseren Gesundheitsschutz für Erzieher

Das Kita-System in Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Hohe Ausfallraten und Personalmangel belasten Erzieherinnen und Erzieher stark – mit spürbaren Folgen für Kinder und Eltern. Experten haben nun Empfehlungen vorgelegt, um die Situation zu entschärfen und den Gesundheitsschutz des Personals zu verbessern.