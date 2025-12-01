Wirtschaft

Deutsche Industrie: Materialmangel trifft Autoindustrie am härtesten – Ursache wohl in China

Materialmangel trifft die deutsche Industrie unerwartet hart und legt Schwachstellen in globalen Lieferketten offen. Besonders Halbleiter und seltene Erden werden plötzlich knapp, während China Exportkontrollen verschärft. Unternehmen suchen hektisch Alternativen in Europa und Übersee – doch wie tief reicht die Abhängigkeit wirklich?