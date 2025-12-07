Wirtschaft

Mautkosten in Europa steigen: Wie sich Speditionen jetzt Wettbewerbsvorteile sichern

Trotz wachsender Belastungen im europäischen Transportsektor zeigt sich immer deutlicher, dass Mautgebühren weit mehr sind als ein unvermeidbarer Kostenfaktor. Doch wie gelingt es Unternehmen, die stetig steigenden Abgaben in einen echten strategischen Vorteil zu verwandeln?