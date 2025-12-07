Technologie

Social Media im Umbruch: KI verdrängt persönliche Beiträge immer mehr

Die sozialen Netzwerke verändern sich rasant, während persönliche Beiträge seltener werden und KI-Inhalte die Feeds bestimmen. Welche Auswirkungen hat dieser Wandel auf die Zukunft der Plattformen und ihre Bedeutung für die Nutzer?