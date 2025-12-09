Unternehmen

Thyssenkrupp-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck

Thyssenkrupp meldet wieder Gewinn, doch der Preis dafür ist hoch. Der Konzern kämpft mit sinkender Nachfrage, Sanierungsrückstellungen und einem Übernahmeangebot aus Indien. Warum die Rückkehr in die Gewinnzone nur ein Zwischenschritt ist – und was die kommenden Monate für einen der größten deutschen Industriekonzerne bedeuten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.12.2025 08:25
Aktualisiert: 09.12.2025 08:25
Lesezeit: 2 min
Thyssenkrupp-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck
Die Fähre "Color Magic" der Reederei Colorline verlässt am Nachmittag den Kieler Hafen in Richtung Oslo und fährt an der U-Boothalle des Marineschiffbauers Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in der Kieler Förde vorbei. (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Thyssenkrupp-Aktie: Unternehmen kehrt in Gewinnzone zurück

Thyssenkrupp meldet nach einem Milliardenverlust wieder Gewinn. Welche Faktoren den Umschwung erklären – und warum der Ausblick trotz Plus gedämpft bleibt.

Thyssenkrupp: Rückkehr in die Gewinnzone

Nach einem Milliardenverlust im Vorjahr hat der Industriekonzern Thyssenkrupp das Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) mit 532 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen. Ausschlaggebend waren vor allem eine Zuschreibung auf die Beteiligung am Aufzughersteller TK Elevator sowie der Verkauf eines Spezialstahl-Herstellers in Indien, wie das Unternehmen in Essen erklärte.

Der Umsatz erreichte 32,8 Milliarden Euro und lag damit sechs Prozent unter dem Vorjahreswert. Thyssenkrupp verwies auf eine gesunkene Nachfrage sowie niedrigere Preise, vor allem im Werkstoffhandel und in der Stahlsparte. Ende September beschäftigte der Konzern knapp 93.400 Menschen, fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Vorstandschef López: Konzern "gut behauptet"

Das Geschäftsjahr sei erneut von geo- und wirtschaftspolitischen Belastungen geprägt gewesen, sagte Vorstandschef Miguel López laut einer Mitteilung. Unsichere Märkte und eine schwächere Kundennachfrage hätten das Geschäft klar gebremst. "Dennoch konnten wir uns durch konsequente Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen gut behaupten", so López.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen wie im Vorjahr fünfzehn Cent Dividende je Thyssenkrupp-Aktie erhalten.

Verhaltener Ausblick für das neue Geschäftsjahr

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem stabilen Umsatz. Erwartet werde eine Entwicklung zwischen minus zwei bis plus ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Jahresüberschuss prognostiziert das Unternehmen einen Wert zwischen minus 800 und minus 400 Millionen Euro. Grund dafür seien vor allem geplante Restrukturierungsrückstellungen in der Stahlsparte.

Die jüngst angestoßene Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird Thyssenkrupp im neuen Geschäftsjahr hohe Verluste einbringen. Wegen der notwendigen Rückstellungen dürfte 2025/26 (per Ende September) ein Fehlbetrag zwischen 400 und 800 Millionen Euro entstehen, teilte Thyssenkrupp am Dienstag in Essen mit.

Jindal-Angebot: Prüfung läuft

Zum seit Mitte September vorliegenden Übernahmeangebot für die Stahlsparte durch den indischen Stahlkonzern Jindal Steel International äußerte sich der Konzern nur knapp. Die Thyssenkrupp AG prüfe das Angebot "mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahl-Standorten", hieß es.

Die Stahlsparte von Thyssenkrupp gilt als Deutschlands größter Stahlhersteller. Der geplante harte Sanierungskurs sieht unter anderem den Abbau und die Auslagerung von Tausenden Stellen vor.

Umbau schreitet voran: TKMS an die Börse gebracht

Thyssenkrupp befindet sich in einem tiefgreifenden Umbau. Im Oktober brachte der Konzern seine Marineschiffbausparte TKMS an die Börse, behielt jedoch die Mehrheit der Aktien. Auch die übrigen drei Geschäftsfelder Autoteile, Werkstoffhandel und grüne Technologien sollen in den kommenden Jahren eigenständig aufgestellt und kapitalmarktfähig werden. Die Thyssenkrupp AG soll sich zu einer Finanzholding entwickeln.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

 

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Merz fordert Abschaffung: EU-Lieferkettengesetz wird deutlich gelockert
DWN
Politik
Politik Merz fordert Abschaffung: EU-Lieferkettengesetz wird deutlich gelockert
09.12.2025

Das EU-Lieferkettengesetz sollte Unternehmen weltweit verpflichten, Menschenrechte zu achten. Doch bevor es überhaupt greift, haben sich...

Kosten für Wohnen und Essen fressen geringere Einkommen auf
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kosten für Wohnen und Essen fressen geringere Einkommen auf
09.12.2025

Wohnen und Lebensmittel werden teurer – doch die Härte trifft nicht alle gleich. Neue Daten der Statistiker zeigen, wie stark vor allem...

Analyse: Putins Besuch in Indien zeigt die gefesselten Hände des Kreml
DWN
Politik
Politik Analyse: Putins Besuch in Indien zeigt die gefesselten Hände des Kreml
09.12.2025

Wladimir Putins Besuch in Indien sollte Stärke demonstrieren, doch die Realität wirkt gegenteilig. Der Kreml ist stark von Ölexporten...

Thyssenkrupp-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck
DWN
Unternehmen
Unternehmen Thyssenkrupp-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck
09.12.2025

Thyssenkrupp meldet wieder Gewinn, doch der Preis dafür ist hoch. Der Konzern kämpft mit sinkender Nachfrage, Sanierungsrückstellungen...

Butterpreis im Sturzflug: Milchbauern schlagen Alarm – "wirtschaftliches Desaster"
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Butterpreis im Sturzflug: Milchbauern schlagen Alarm – "wirtschaftliches Desaster"
09.12.2025

Der Butterpreis rutscht auf 99 Cent je 250 Gramm und jubelnde Kunden treffen auf alarmierte Milchbauern. Hinter dem Preisschub steckt der...

Arbeitsplatz 2030: Wie KI Bürojobs neu definiert
DWN
Technologie
Technologie Arbeitsplatz 2030: Wie KI Bürojobs neu definiert
09.12.2025

Roboter übernehmen nicht mehr nur Fließbänder, sondern auch Schreibtische. Die künstliche Intelligenz dringt tief in den Büroalltag...

Halbleiter-Aktien: Wie die ASML-Aktie zur europäischen Macht im Chipsektor wird
DWN
Finanzen
Finanzen Halbleiter-Aktien: Wie die ASML-Aktie zur europäischen Macht im Chipsektor wird
08.12.2025

Die US-Großbank Bank of America setzt in Europa auf einen Chipkonzern, der in einem neuen Wachstumszyklus steckt und die Branche unter...

EU-Staaten beschließen schärfere Migrationspolitik
DWN
Politik
Politik EU-Staaten beschließen schärfere Migrationspolitik
08.12.2025

Die EU zieht die Zügel in der Migrationspolitik an: Abschiebungen sollen leichter, Verteilung verpflichtender werden. Doch neue Regeln zu...