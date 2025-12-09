Unternehmen

Thyssenkrupp: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck

Thyssenkrupp meldet wieder Gewinn, doch der Preis dafür ist hoch. Der Konzern kämpft mit sinkender Nachfrage, Sanierungsrückstellungen und einem Übernahmeangebot aus Indien. Warum die Rückkehr in die Gewinnzone nur ein Zwischenschritt ist – und was die kommenden Monate für einen der größten deutschen Industriekonzerne bedeuten.