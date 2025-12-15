Politik

Ukraine-Gipfel in Berlin: Wege zu einem möglichen Friedensschluss

In Berlin könnten die Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine in eine entscheidende Phase treten. Die wichtigsten Hintergründe und Fragen zum Gipfel werden hier erläutert.
Ukraine-Gipfel in Berlin: Wege zu einem möglichen Friedensschluss
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r) sitzt mit seinen Beratern während den Ukraine-Beratungen im Kanzleramt in seinem Büro (Foto: dpa). Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum der Ukraine-Gipfel in Berlin eine entscheidende Phase für Friedensgespräche einleiten könnte.
  • Welche heiklen Verhandlungspunkte zwischen Selenskyjs 20-Punkte-Plan und Trumps Vorschlägen bestehen.
  • Wie Deutschland zunehmend eine führende Rolle bei der Ukraine-Unterstützung in Europa einnimmt.

