Rentenkommission startet: Experten sollen Reform ohne feste Vorgaben prüfen

Nach langem Hin und Her um das erste Rentenpaket nimmt ein neues Gremium seine Arbeit auf. Die Kommission aus Fachleuten soll Vorschläge für eine umfassende Rentenreform erarbeiten – dabei soll sie weitgehend ohne vorgegebene Leitplanken agieren.
16.12.2025 07:22
Die neue Kommission für eine umfassende Rentenreform beginnt ihre Arbeit. Unter Leitung von Frank-Jürgen Weise und Constanze Janda soll sie bis 2026 frei von Denkverboten agieren (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die neue Rentenkommission ohne vorgegebene Leitplanken arbeiten soll.
  • Welche Experten die umfassende Rentenreform bis Mitte 2026 gestalten werden.
  • Wie Union und SPD mit Wissenschaftlern die Zukunft der Alterssicherung neu ordnen.

