Mit welchem Führungsstil können Führungskräfte das Potenzial ihrer Mitarbeiter voll ausschöpfen?

Welcher Führungsstil fördert Mitarbeiter optimal? Entdecken Sie verschiedene Führungsansätze von autoritär bis kooperativ und wie der situative Führungsstil individuell angepasst werden kann (iStock/ insta_photos). Foto: insta_photos

Führungsstile im Unternehmen: Wie Chefs Motivation, Leistung und Kultur prägen Unter Führungsstilen wird die Art des Verhaltens eines Vorgesetzten gegenüber seinen Mitarbeitern verstanden. Darunter zählt beispielsweise die Kommunikation, Verantwortungsübernahme, eingeräumter Entscheidungsspielraum und Autorität. Die Art des Führungsstils hat großen Einfluss auf die Mitarbeiter: Führungskräfte setzen mit ihrem Führungsstil ein Statement in Sachen Unternehmenskultur und -werte. Gleichzeitig prägt er das Wohlbefinden des Einzelnen und des gesamten Teamklimas. Zeigt sich die Führungskraft tendenziell desinteressiert, kann das auf Mitarbeiter abfärben. Sie fühlen sich nicht gesehen, was zu sinkender Motivation und Leistung führen kann. Es findet zudem wenig bis keine Weiterentwicklung statt. Im Gegenzug hemmt eine stark autoritäre Führungskraft in der Regel die Innovationskraft des Einzelnen. Es herrscht eine hohe Fehlerkultur, wodurch die Mitarbeiter aus Angst vor Fehlern weniger neue Ideen einbringen. Somit hat der Führungsstil unmittelbar Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens. Sind Mitarbeiter unzufrieden mit der Führung durch ihren Chef, kann dies langfristig zu einer erhöhten Fluktuation führen.

Die Führungsstile nach Kurt Lewin Der Psychologe Kurt Lewin ermittelte in den 1930er-Jahren drei Führungsstile, die auch heute noch von großer Bedeutung sind: Autoritärer (hierarchischer) Führungsstil Der autoritäre Führungsstil zeichnet sich durch seine starre Hierarchie zwischen Führungskraft und Mitarbeitern aus. Das Verhältnis ist als distanziert zu beschreiben. Die Führungskraft erteilt Befehle und kontrolliert die Angestellten, welche keine eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Kritisches Denken und Hinterfragen ist nicht erwünscht und wird gegebenenfalls sanktioniert. Vor allem in Krisen- und Ausnahmesituationen kann dieser Führungsstil hilfreich sein, weil er klare Verantwortlichkeiten zuschreibt und so schnelle Entscheidungen ermöglicht. Er wird auch in stark hierarchischen Bereichen angewendet, zum Beispiel bei der Bundeswehr oder Polizei. Dennoch kann dieser Stil, wie bereits erwähnt, den Mitarbeitern ein Gefühl der Überwachung vermitteln sowie ihr eigenes Denken einschränken. Dies kann zu geringerer Motivation bei der Arbeit führen. Kooperativer (demokratischer) Führungsstil Beim kooperativen Führungsstil werden Entscheidungen gemeinsam getroffen, Mitarbeiter dürfen zudem eigenverantwortlich arbeiten. Die Führungskraft ist für die Aufgabenverteilung sowie die Leitung der gemeinsamen Entscheidungsprozesse verantwortlich. Dieser Stil wird in der heutigen Arbeitswelt häufig angewandt. Mitarbeiter und Führungskräfte bearbeiten gemeinsam bestimmte Projekte und fällen Entscheidungen. Durch die starke Einbeziehung der Mitarbeiter steigt deren Motivation und Arbeitsqualität. Da eigenes (kritisches) Denken erwünscht ist, steigt die Innovationskraft des Unternehmens. Dadurch können sich Entscheidungsprozesse allerdings länger ziehen. Laissez-faire Führungsstil