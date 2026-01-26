Finanzen

Gold, Bitcoin, Aktien, Immobilien: Wie Investoren bei der Geldanlage 2026 auf Nummer sicher gehen

Gold zur Absicherung, Aktien als Produktivkapital, Immobilien unter politischem Vorbehalt und Krypto als infrastrukturelle Beimischung. Was Vermögensverwalter und Ökonomen Anlegern im Börsenjahr 2026 raten.