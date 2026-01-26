Finanzen

Gold, Bitcoin, Aktien, Immobilien: Wie Investoren bei der Geldanlage 2026 auf Nummer sicher gehen

Gold zur Absicherung, Aktien als Produktivkapital, Immobilien unter politischem Vorbehalt und Krypto als infrastrukturelle Beimischung. Was Vermögensverwalter und Ökonomen Anlegern im Börsenjahr 2026 raten.
Autor
Carsten Schmidt
26.01.2026 12:25
Aktualisiert: 01.01.2030 11:25
Lesezeit: 9 min
Zwischen Inflation und Geopolitik: Die Suche nach Sicherheit bei der Geldanlage 2026 (Foto: iStockphoto.com/Bet_Noire). Foto: Bet_Noire

Im Folgenden:

  • Warum Sicherheit an den Börsen 2026 neu definiert werden muss
  • Welche Rolle Gold als Portfolioversicherung spielt
  • Was Kryptowährungen leisten können und wo ihre Grenzen liegen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

