USA Börs: Riss im KI-Boom. US-Börse schließt den Tag im Minus

Die wichtigsten Indizes des US-Aktienmarktes beendeten den Mittwoch im Minus. Verschärft wurde der Rückgang sowohl durch den Versuch der Investoren, die Auswirkungen neuer Wirtschaftsdaten auf die Zinspolitik der Federal Reserve abzuschätzen, als auch durch den scharfen Einbruch der Oracle-Aktie.

Zum Tagesende fiel der Technologieindex Nasdaq Composite um fast 1,8 %, wobei sich die Verkaufswelle kurz vor Börsenschluss beschleunigte. Der S&P 500 verlor über 1 % an Wert und der Dow Jones Industrial Average gab um fast 0,5 Prozent nach.

Oracle-Aktie setzte Talfahrt fort

Die Aktie des Technologieriesen Oracle fiel bis zum Ende des Handelstages am Mittwoch um 6 %. Der Kursrückgang wurde durch die Nachricht beeinflusst, dass der langjährige Partner Blue Owl Capital von einem 10-Milliarden-Dollar-Plan Abstand nimmt, den Bau eines neuen riesigen Rechenzentrums für Oracle zu finanzieren.

Die Aktie des Unternehmens ist seit ihrem Höchststand im September bereits um mehr als 40 % gefallen. Auch die Anleihen von Oracle sind unter starken Verkaufsdruck geraten.

Andere Technologiegiganten waren ebenfalls von Rückgängen betroffen. Nvidia verlor fast 4 % an Wert, Broadcom fiel um über 4 % und die Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet gab um mehr als 3 % nach.

Waller: Fed hat noch Spielraum für Senkungen

Die Federal Reserve senkte die Zinssätze in der vergangenen Woche um 0,25 Prozentpunkte und begründete dies mit dem Wunsch, den schwächelnden Arbeitsmarkt zu stützen.

Notenbankgouverneur Christopher Waller merkte am Mittwoch auf einem Führungskräftegipfel in New York an, dass die US-Notenbank noch genügend Spielraum für Zinssenkungen habe, da die Sorge um den Arbeitsmarkt anhalte. „Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir wahrscheinlich 0,5 bis 1,0 Prozentpunkte vom neutralen Niveau entfernt sind“, befand er.

Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums vom Dienstag wurden im November 64.000 neue Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft geschaffen. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote jedoch auf 4,6 Prozent, was den höchsten Stand seit September 2021 markiert.