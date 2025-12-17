Finanzen

USA Börs: Riss im KI-Boom. US-Börse schließt den Tag im Minus

Der Kurssturz des Technologiegiganten Oracle zog die US-Börsen ins Minus, da Berichte über einen gescheiterten Milliardendeal eine breitere Verunsicherung im KI-Sektor auslösten.
Autor
Bonnier Investor
17.12.2025 22:52
Lesezeit: 1 min

Die wichtigsten Indizes des US-Aktienmarktes beendeten den Mittwoch im Minus. Verschärft wurde der Rückgang sowohl durch den Versuch der Investoren, die Auswirkungen neuer Wirtschaftsdaten auf die Zinspolitik der Federal Reserve abzuschätzen, als auch durch den scharfen Einbruch der Oracle-Aktie.

Zum Tagesende fiel der Technologieindex Nasdaq Composite um fast 1,8 %, wobei sich die Verkaufswelle kurz vor Börsenschluss beschleunigte. Der S&P 500 verlor über 1 % an Wert und der Dow Jones Industrial Average gab um fast 0,5 Prozent nach.

Oracle-Aktie setzte Talfahrt fort

Die Aktie des Technologieriesen Oracle fiel bis zum Ende des Handelstages am Mittwoch um 6 %. Der Kursrückgang wurde durch die Nachricht beeinflusst, dass der langjährige Partner Blue Owl Capital von einem 10-Milliarden-Dollar-Plan Abstand nimmt, den Bau eines neuen riesigen Rechenzentrums für Oracle zu finanzieren.

Die Aktie des Unternehmens ist seit ihrem Höchststand im September bereits um mehr als 40 % gefallen. Auch die Anleihen von Oracle sind unter starken Verkaufsdruck geraten.

Andere Technologiegiganten waren ebenfalls von Rückgängen betroffen. Nvidia verlor fast 4 % an Wert, Broadcom fiel um über 4 % und die Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet gab um mehr als 3 % nach.

Waller: Fed hat noch Spielraum für Senkungen

Die Federal Reserve senkte die Zinssätze in der vergangenen Woche um 0,25 Prozentpunkte und begründete dies mit dem Wunsch, den schwächelnden Arbeitsmarkt zu stützen.

Notenbankgouverneur Christopher Waller merkte am Mittwoch auf einem Führungskräftegipfel in New York an, dass die US-Notenbank noch genügend Spielraum für Zinssenkungen habe, da die Sorge um den Arbeitsmarkt anhalte. „Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir wahrscheinlich 0,5 bis 1,0 Prozentpunkte vom neutralen Niveau entfernt sind“, befand er.

Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums vom Dienstag wurden im November 64.000 neue Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft geschaffen. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote jedoch auf 4,6 Prozent, was den höchsten Stand seit September 2021 markiert.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Deutschlandfonds startet: Wie der Staat 130 Milliarden Euro private Investitionen lostreten will
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschlandfonds startet: Wie der Staat 130 Milliarden Euro private Investitionen lostreten will
18.12.2025

Deutschland braucht Wachstum, aber der Staat allein kann es nicht finanzieren. Die Bundesregierung setzt deshalb auf einen neuen Hebel: den...

EZB-Zinsentscheidung: Leitzinsen der Eurozone bleiben erneut unverändert
DWN
Finanzen
Finanzen EZB-Zinsentscheidung: Leitzinsen der Eurozone bleiben erneut unverändert
18.12.2025

Die EZB-Zinsentscheidung ist gefallen: Wie erwartet lassen die Währungshüter der Europäischen Zentralbank den Leitzins für die Eurozone...

Unser neues Magazin ist da: Urbane Zukunft – von Smart-Cities bis hin zu futuristischen Utopien
DWN
Immobilien
Immobilien Unser neues Magazin ist da: Urbane Zukunft – von Smart-Cities bis hin zu futuristischen Utopien
18.12.2025

Städte entscheiden, wie Freiheit, Wohlstand und Klimaschutz in der nahen Zukunft zusammengehen. Zwischen Sensoren, Sanierungswellen und...

SMR in Schweden: Blykalla sichert fast 48 Mio Euro für KI-Energie
DWN
Technologie
Technologie SMR in Schweden: Blykalla sichert fast 48 Mio Euro für KI-Energie
18.12.2025

Blykalla sammelt fast 48 Millionen Euro für kleine modulare Reaktoren (SMR) ein. Investoren aus Schweden, den USA und Japan setzen auf...

Steuersenkung in Restaurants: Warum Gäste kaum profitieren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Steuersenkung in Restaurants: Warum Gäste kaum profitieren
18.12.2025

Die Politik senkt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie - wird der Restaurantbesuch damit endlich wieder erschwinglicher? Wohl kaum....

Trumps Rede an die Nation: Eigenlob und Schweigen im Walde
DWN
Politik
Politik Trumps Rede an die Nation: Eigenlob und Schweigen im Walde
18.12.2025

Zwischen Weihnachtsbäumen und Selbstlob inszeniert Donald Trump seine Rede an die Nation als Erfolgsgeschichte. Er verspricht...

EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen
DWN
Politik
Politik EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen
18.12.2025

In Brüssel beginnt ein EU-Gipfel, der über Milliarden und Handel entscheidet. Es geht um festgesetztes russisches Vermögen, die...

Digitaler Euro: Kryptowährung für den Euroraum kommt – EU-Finanzminister ebnen den Weg
DWN
Finanzen
Finanzen Digitaler Euro: Kryptowährung für den Euroraum kommt – EU-Finanzminister ebnen den Weg
18.12.2025

Die EU-Finanzminister haben sich zweieinhalb Jahre nach dem Start des Gesetzesverfahrens auf eine Kryptowährung für die Eurozone...