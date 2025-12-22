EU zielt mit Sanktionen auf russische Tanker und Logistikströme

Brüssel verschärft den Druck auf die Schattenflotte

Die Europäische Union hat den Druck auf Russlands Schattenflotte weiter erhöht und 41 weitere Schiffe auf die Sanktionsliste gesetzt, berichtet das slowenische Wirtschaftsportal Casnik Finance. Damit steigt die Zahl der sanktionierten Schiffe auf nahezu 600. Die Liste soll künftig monatlich erweitert werden, kündigte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas an. Die Maßnahme ist Teil umfassender westlicher Bemühungen, Russlands Einnahmen aus dem Ölexport zu begrenzen. Die Sanktionen betreffen Tanker, die nach Angaben aus Brüssel riskante und unregelmäßige Schifffahrtspraktiken anwenden. Ebenfalls betroffen sind Schiffe, die mit dem Transport militärischer Ausrüstung für Russland sowie mit dem Transport von gestohlenem ukrainischem Getreide und Kulturgütern in Verbindung stehen. Den Schiffen ist der Zugang zu EU-Häfen sowie die Nutzung maritimer Dienstleistungen untersagt.

Die EU hat zudem Einzelpersonen sanktioniert, die direkt oder indirekt mit den staatlichen Ölkonzernen Rosneft und Lukoil verbunden sind. Ebenso betroffen sind Unternehmen, die diese Geschäfte ermöglichen. Die EU und die G7 erwägen darüber hinaus, das bestehende Preisdeckel-Regime für russisches Öl durch ein umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen mit Russland-Bezug zu ersetzen. Dazu zählen Transport, Versicherung, Besatzung und Management von Tankern. Dies soll auch für Exporte in Drittstaaten wie Indien und China gelten. Ein solcher Schritt könnte Teil eines neuen Sanktionspakets Anfang 2026 werden.

Parallel dazu hat das Vereinigte Königreich zusätzliche Sanktionen gegen den russischen Energiesektor verhängt, darunter gegen vier große Ölproduzenten. Die USA halten sich die Option weiterer Verschärfungen maritimer Beschränkungen offen, nachdem bereits im Oktober umfassende Maßnahmen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil eingeführt wurden. Unabhängig davon hat das US-Finanzministerium seine Sanktionen gegen die iranische Schattenflotte ausgeweitet und 29 Schiffe sowie Reedereien auf die Liste gesetzt, die in irreführende Handelspraktiken mit Ölprodukten verwickelt sind.

Schweden bestätigt militärischen Schutz russischer Tanker

Die schwedische Marine bestätigte Mitte der Woche, dass Russland im Baltischen Meer eine militärisch organisierte Operation zum Schutz seiner sanktionierten Schattenflotte durchführt. Auf mehreren Öltankern, die zur Umgehung westlicher Sanktionen eingesetzt werden, wurde uniformiertes und potenziell bewaffnetes Personal beobachtet. Nach Angaben der schwedischen Marine deutet die erhöhte Aktivität auf eine zunehmend dauerhafte Präsenz der russischen Marine auf den wichtigsten Schifffahrtsrouten in der Ostsee und im Finnischen Meerbusen hin. Kriegsschiffe patrouillieren dort und sichern veraltete Tanker ab. Es handelt sich um die erste offizielle Bestätigung einer NATO-Mitgliedsmarine, dass militärisches Personal auf Schiffen der russischen Schattenflotte im Baltikum eingesetzt wird.

Jeder sechste Tanker gehört zur Schattenflotte

Der Begriff Schattenflotte bezeichnet ein Netzwerk von Schiffen, vor allem Tankern, die mithilfe irreführender Praktiken sanktionierte Güter wie Öl transportieren und internationale Beschränkungen umgehen. Diese Schiffe verschleiern Eigentumsverhältnisse, Flagge, Position und Aktivitäten durch verschiedene Methoden. Dazu gehören das Abschalten von AIS-Transpondern, Umladungen von Schiff zu Schiff sowie falsche oder betrügerische Registrierungen. Schattenflotten haben sich insbesondere nach der Verhängung von Sanktionen gegen Russland infolge der Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 stark ausgeweitet. Die russische Schattenflotte umfasst mehrere hundert Tanker, die gezielt zur Umgehung der von der G7 verhängten Preisobergrenzen für russisches Öl eingesetzt werden.

Global hat sich diese Flotte auf mehr als tausend Schiffe ausgeweitet. Sie umfasst sowohl sogenannte dunkle Schiffe mit besonders hohem Risiko und ausgeprägter Umgehung von Kontrollen als auch graue Schiffe, die als riskant gelten, formal jedoch noch nicht sanktioniert sind. Häufig handelt es sich um ältere Tanker westlicher Herkunft. Nach Daten von S&P Global Market Intelligence gehört heute jeder sechste Tanker weltweit zur russischen Schattenflotte. Dies entspricht rund 17 Prozent aller operativen Tanker. Eine Analyse des Unternehmens BRS zeigt, dass der Anteil der grauen Flotte bei sehr großen Rohöltankern bereits 18 Prozent der weltweiten Flotte erreicht hat. Bei Suezmax-Tankern liegt der Anteil bei 19 Prozent.

Sanktionen treffen Russlands geheime Öl-Logistik

Die Ausweitung der Sanktionen gegen Russlands Schattenflotte markiert eine neue Eskalationsstufe im wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Die zunehmende militärische Absicherung von Öllieferungen im Baltikum verdeutlicht, dass Energieexporte für Moskau inzwischen eine strategische Sicherheitsfrage darstellen. Gleichzeitig wächst für Europa das Risiko von Zwischenfällen auf zentralen Seewegen. Die Schattenflotte entwickelt sich damit von einem Sanktionsumgehungsinstrument zu einem sicherheitspolitischen Faktor mit regionaler Sprengkraft. Weiterlesen Grönland: Trump ernennt Sondergesandten und verschärft den Ton

Fallender Ölpreis hält Kraftstoffpreise vor den Feiertagen niedrig

DWN-Wochenrückblick KW 48: Die wichtigsten Analysen der Woche

Die EU geht entschlossen gegen Russlands Schattenflotte vor und trifft damit einen zentralen Nerv der russischen Kriegsfinanzierung. Mit fast 600 sanktionierten Schiffen, wachsender militärischer Absicherung und globalen Umgehungsnetzwerken wird deutlich, wie stark der Konflikt längst über klassische Wirtschaftssanktionen hinausgewachsen ist. Russlands Schattenflotte ist nicht mehr nur ein logistisches Problem, sondern ein geopolitisches Risiko für Europa.