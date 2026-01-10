Panorama

CES 2026 in Las Vegas: Wenn KI den Alltag übernimmt

Auf der CES 2026 in Las Vegas zeigen Konzerne, wie tief Künstliche Intelligenz bereits in Geräte, Fabriken und Visionen eingreift. Doch zwischen praktischen Innovationen und kopierten Trends stellt sich eine entscheidende Frage: Wohin steuert der KI-Boom wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.01.2026 08:37
Lesezeit: 2 min
CES 2026 in Las Vegas: Wenn KI den Alltag übernimmt
Technikmesse CES 2026 im Las Vegas Convention Center (Foto: dpa). Foto: Christoph Dernbach

Im Folgenden:

  • Was unterscheidet die CES 2026 von früheren Techmessen?
  • Warum dominiert Künstliche Intelligenz die Messe in Las Vegas?
  • Wie verändern KI-Systeme alltägliche Haushaltsgeräte konkret?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

CES 2026 in Las Vegas: Wenn KI den Alltag übernimmt
DWN
Panorama
Panorama CES 2026 in Las Vegas: Wenn KI den Alltag übernimmt
10.01.2026

Auf der CES 2026 in Las Vegas zeigen Konzerne, wie tief Künstliche Intelligenz bereits in Geräte, Fabriken und Visionen eingreift. Doch...

Folgen des Klimawandels: Erwärmung von Nord- und Ostsee setzt sich fort
DWN
Panorama
Panorama Folgen des Klimawandels: Erwärmung von Nord- und Ostsee setzt sich fort
10.01.2026

Nord- und Ostsee werden stetig wärmer: 2025 erreichte die Nordsee die höchste und die Ostsee die zweithöchste Temperatur seit Beginn der...

Ukraine-Krieg: Tschechien will Granaten-Initiative für Ukraine weiterführen
DWN
Panorama
Panorama Ukraine-Krieg: Tschechien will Granaten-Initiative für Ukraine weiterführen
10.01.2026

Mehr als vier Millionen Schuss Munition hat Kiew durch eine Prager Initiative erhalten. Überraschend will der neue Regierungschef Andrej...

Edeka-Händler Feneberg insolvent: 3.000 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs
DWN
Unternehmen
Unternehmen Edeka-Händler Feneberg insolvent: 3.000 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs
09.01.2026

Die Feneberg-Insolvenz trifft den Lebensmitteleinzelhandel im Süden unerwartet hart. Trotz geöffneter Märkte und gesicherter Löhne...

burgbad Badmöbel: Acht Millionen Euro für eine neue Produktionslogik
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt burgbad Badmöbel: Acht Millionen Euro für eine neue Produktionslogik
09.01.2026

Acht Millionen Euro investierte CEO Stefan Sallandt 2025 in die Automatisierung des Badmöbelherstellers burgbad. Damit gehört das...

Anwendung von KI-Tools im Job: Mitarbeiter sind schneller als Arbeitgeber
DWN
Technologie
Technologie Anwendung von KI-Tools im Job: Mitarbeiter sind schneller als Arbeitgeber
09.01.2026

Noch nutzt nur jeder Fünfte KI regelmäßig am Arbeitsplatz, wie eine aktuelle Studie des ifo Instituts belegt. Doch was überrascht: Zwei...

Nach 25 Jahren Verhandlungen: EU macht Weg für Mercosur-Abkommen frei
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nach 25 Jahren Verhandlungen: EU macht Weg für Mercosur-Abkommen frei
09.01.2026

Nach jahrzehntelangen Verhandlungen ist der Weg für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Staaten frei. Während...

Atommülltransporte durch NRW: Gericht stärkt Genehmigung – Proteste gehen weiter
DWN
Politik
Politik Atommülltransporte durch NRW: Gericht stärkt Genehmigung – Proteste gehen weiter
09.01.2026

Seit Monaten ist der Transport von Atommüll durch Nordrhein-Westfalen genehmigt. Nun hat ein Gericht den Widerstand des Umweltverbands...