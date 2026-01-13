DAX-Kurs steigt auf Rekordhoch: Inflation, Fed-Konflikt und Verfallstag im Fokus

DAX-Kurs steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch

Der DAX-Kurs hat seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist am Dienstag in Richtung 25.500 Punkte gestiegen. Ausschlaggebend waren vor allem frische US-Inflationsdaten für den Monat Dezember. Die Kerninflationsrate stieg im Jahresvergleich um 2,6 Prozent und damit weniger stark als erwartet. Das befeuerte die Hoffnung an den Märkten, dass die US-Notenbank die Leitzinsen weiter senken könnte. Für den DAX-Kurs aktuell war das ein klar positives Signal.

Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 25.465 Punkte zu. Zuvor hatte der DAX-Kurs bei rund 25.484 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Der MDax gab dagegen um 0,2 Prozent auf 32.245 Punkte nach. An der Börse Frankfurt zeigte sich damit ein gemischtes Bild, während der DAX aktuell klar im Fokus der Anleger stand.

Vorsicht trotz Rekordniveau

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners warnte jedoch vor zu viel Euphorie. DAX und MDax seien technisch inzwischen „massiv überkauft“. Es wirke, als würden nur positive Nachrichten wahrgenommen, während Risiken ausgeblendet würden. Die anlaufende Berichtssaison müsse den starken Trend nun bestätigen. „Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden.“ Auch Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank betonte, die Berichtssaison sei richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Gewinner und Verlierer im DAX

Im DAX aktuell gehörten Symrise und Zalando mit Kursgewinnen von 4,1 Prozent beziehungsweise 5,0 Prozent zu den stärksten Werten. Bei Symrise stand ein angekündigtes umfangreiches Aktienrückkaufpaket im Mittelpunkt. Zalando profitierte von einer Hochstufung durch Barclays auf „Overweight“. Continental bildete mit minus 2,4 Prozent das Schlusslicht, nachdem Berenberg die Kaufempfehlung gestrichen hatte.

Auch abseits des Leitindex war an der Börse aktuell Bewegung. Im MDax setzte TKMS seine Rally mit plus 4,4 Prozent fort. Fuchs sprang zeitweise auf den höchsten Stand seit Ende Oktober, während SMA Solar im SDax nach einer Abstufung 7,9 Prozent verlor. Verbio legte nach einer Kaufempfehlung um 12 Prozent zu.

Wall Street: Vorgaben von den US-Börsen positiv

Rückenwind für den DAX-Kurs kommt von der Wall Street. In New York legten Anleger ihre anfängliche Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ab. Die Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 setzten ihre Rekordjagd fort. Diese positiven Vorgaben wirken sich auch auf den DAX-Kurs aktuell aus und sorgen an der Börse aktuell für Zuversicht.

US-Banken läuten Berichtssaison ein

Zur nächsten Belastungsprobe für den DAX-Kurs und die Weltbörsen dürfte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden. Diese wird am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat. Für den DAX aktuell bedeutet dies: Überraschungen könnten den DAX-Kurs in beide Richtungen bewegen.

Fed-Chef Powell im Fadenkreuz der Justiz

Zusätzliche Unsicherheit für die Börse aktuell kommt aus den USA. Das US-Justizministerium hat der Fed Vorladungen vor die Grand Jury zugestellt und mit einer strafrechtlichen Anklage gegen Fed-Chef Powell im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats im Juni 2025 gedroht. Powell erklärte dazu: "Bei dieser neuen Drohung geht es nicht um meine Aussage vom vergangenen Juni oder um die Renovierung der Gebäude der Federal Reserve. Es geht auch nicht um die Aufsichtsfunktion des Kongresses; die Fed hat durch Aussagen und andere öffentliche Bekanntmachungen alles getan, um den Kongress über das Renovierungsprojekt auf dem Laufenden zu halten."

Was die Märkte sagen

Die Reaktionen fielen bislang verhalten aus. Der Dow Jones startete im Nachthandel mit Verlusten, erholte sich später jedoch. Zinsen stiegen leicht, der Dollar gab weiter nach, während Gold um bis zu 2,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch kletterte. Für den DAX-Kurs bedeutet dies bislang keine Trendwende.

Der DAX-Kurs vor dem Januar-Verfallstag

Mit Blick auf den bevorstehenden kleinen Januar-Verfallstag am Freitag liegt die größte Hürde für den DAX-Kurs bei 25.500 Punkten. Nach einer Rally von 10,8 Prozent in 31 Handelstagen erscheint ein nachhaltiger Ausbruch darüber schwierig. Nach unten hätte der DAX-Kurs zunächst Platz bis 25.200 Punkte. Für den DAX aktuell gilt dennoch: Ohne neue Belastungen könnte der Index über seinen Hochs von 2025 bleiben und die 25.000er-Marke weiter festigen.