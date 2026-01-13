Wirtschaft

Europas Zukunft: Der Balanceakt zwischen Wettbewerb, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Die Europäische Union steht vor industriellen Umbrüchen und geopolitischen Verschiebungen. Kann Europa Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit strategisch verbinden, ohne seine Grundlagen zu überfordern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.01.2026 12:51
Lesezeit: 5 min
Europas Zukunft: Der Balanceakt zwischen Wettbewerb, Sicherheit und Nachhaltigkeit
Der frühere EU-Kommissar Janez Potočnik plädiert für einen strategischen Kurswechsel bei Mobilität, Automobilindustrie und Wettbewerbsfähigkeit der EU (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Im Folgenden:

  • Warum Mobilität zur Systemfrage für Europas wirtschaftliche Zukunft wird.
  • Weshalb die EU-Erweiterung ein zentraler Faktor für Sicherheit in Europa ist.
  • Wie Europa zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und geopolitischen Herausforderungen navigieren muss.

