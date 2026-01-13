Politik

US-Handelspolitik: Wie Trumps Zollpolitik die Weltwirtschaft belastet

Die Weltwirtschaft tritt in eine Phase wachsender Unsicherheit ein, in der politische Eingriffe und strukturelle Verschiebungen zusammenwirken. Bringt 2026 wirtschaftliche Klarheit oder verschärfen sich die Risiken für Handel, Finanzmärkte und Wachstum weiter?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.01.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
US-Handelspolitik: Wie Trumps Zollpolitik die Weltwirtschaft belastet
Trumps Zollpolitik verändert die globalen Handelsstrukturen und stellt die Weltwirtschaft 2026 vor wachsende Risiken für Wachstum, Preise und Finanzmärkte (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Zollpolitik erst 2026 ihre volle wirtschaftliche Wirkung entfalten wird.
  • Wie die 15-Prozent-Mindestzölle auf europäische Exporte die Handelsbeziehungen verändert haben.
  • Weshalb der Welthandel trotz verschärfter US-Zölle bisher keinen Zusammenbruch erlebt.

