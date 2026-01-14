Politik

Grönland-Krise: USA und Dänemark sprechen über US-Ansprüche

Dänemark sucht im Streit um Grönland den direkten Draht nach Washington: In der US-Hauptstadt treffen Außenminister und Spitzenpolitiker aufeinander. Doch die kurzfristige Teilnahme des US-Vizepräsidenten sorgt für Nervosität. Wird Grönland zum nächsten geopolitischen Konfliktherd?
14.01.2026
Grönland-Krise: USA und Dänemark sprechen über US-Ansprüche
Jens-Frederik Nielsen (links), Premierminister von Grönland, und Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark, sprechen auf einer Pressekonferenz (Foto: dpa). Foto: Liselotte Sabroe

Im Folgenden:

  • Warum mischt sich Vizepräsident Vance kurzfristig in das Grönland-Treffen ein?
  • Worum geht es bei den US-Ansprüchen auf Grönland wirklich?
  • Wie reagiert Dänemark auf den wachsenden Druck aus Washington?

