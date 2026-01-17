Immobilien

Risiken für Hausbesitzer: Top-Ökonom Asmussen warnt vor Preisschock bei Versicherungsprämien

Extreme Wetterereignisse verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa und belasten zentrale Sicherungssysteme. Warnt Top-Ökonom und GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zu Recht vor einem Versicherungsproblem?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.01.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Risiken für Hausbesitzer: Top-Ökonom Asmussen warnt vor Preisschock bei Versicherungsprämien
GDV-Hauptgeschäftsführer und Top-Ökonom Jörg Asmussen warnt vor wachsenden Risiken für Hausbesitzer in Europa (Foto: GDV/Christian Kruppa).

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Versicherungsprämien für Wohnimmobilien sich binnen zehn Jahren verdoppeln könnten.
  • Weshalb Top-Ökonom Asmussen vor einer Spirale aus steigenden Klimaschäden und Versicherungspreisen warnt.
  • Wie extreme Wetterereignisse die Versicherbarkeit von Wohneigentum gefährden und Immobilienwerte beeinflussen.

