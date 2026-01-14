US-Börsen: Schwaches Ergebnis von JPMorgan drückt den Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average blieb hinter anderen US-Aktienindizes zurück und fiel um 0,8 Prozent, was hauptsächlich auf den Kursrückgang der Aktien von JPMorgan (−4,19 Prozent) und Visa (−4,46 Prozent) zurückzuführen war. Der S&P 500 gab um 0,19 Prozent nach und der Nasdaq Composite fiel um 0,1 Prozent.

JPMorgan Chase eröffnete diese Woche die Berichtssaison der Großbanken und blieb mit seinen Quartalszahlen hinter den Erwartungen zurück. Der Nettogewinn wurde durch den Apple-Card-Deal geschmälert, der einen negativen Effekt von 2,2 Milliarden Dollar hatte. In Kürze werden auch Bank of America (−1,18 Prozent), Wells Fargo (−1,47 Prozent), Citigroup (−1,19 Prozent), Goldman Sachs (−1,2 Prozent) und Morgan Stanley (−2,04 Prozent) ihre Geschäftszahlen veröffentlichen.

Die Aktie von Boeing stieg um 1,98 Prozent, nachdem der Flugzeughersteller seine Auslieferungszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. Das Unternehmen lieferte im Laufe des Quartals 117 Passagierflugzeuge der 737-Serie, 10 der 767-Serie, sechs der 777-Serie sowie 27 der 787-Serie aus. Im Segment der Militärflugzeuge lieferte Boeing im vierten Quartal 37 Maschinen aus.

Die Aktie des Chipherstellers Intel legte um 7,33 Prozent zu, als die Investmentfirma KeyBanc die Bewertung der Aktie von „neutral“ auf „positiv“ anhob. Auch die Empfehlung für den Konkurrenten AMD wurde angehoben, was den Aktienkurs um 6,39 Prozent steigen ließ.

Microsoft kündigte gleichzeitig eine Initiative an, um den Wasserverbrauch der US-Rechenzentren des Unternehmens zu senken und eine Situation zu vermeiden, in der der steigende Energiebedarf die Strompreise für die Verbraucher in die Höhe treibt. Die Aktie reagierte mit Verlusten und fiel um 1,36 Prozent.

Der Bericht zum US-Verbraucherpreisindex zeigte, dass der Preisanstieg im letzten Monat stabil blieb. Die jährliche Inflation lag bei 2,7 Prozent und der monatliche Anstieg bei 0,3 Prozent, was den Erwartungen entsprach. Die Kerninflation fiel jedoch niedriger aus als prognostiziert und verlangsamte sich auf den tiefsten Stand seit Anfang 2021.

Die Inflationsdaten sind besonders wichtig nach dem Arbeitsmarktbericht vom Dezember, der auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hindeutete. An den Märkten herrscht die Meinung vor, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Monat unverändert lassen wird, für die nächsten Sitzungen werden jedoch bereits Senkungen erwartet, wie Daten von CME FedWatch zeigen.

Die US-Benzinpreise fielen die siebte Woche in Folge, und der jüngste Inflationsbericht bestätigte, dass die Preise deutlich unter dem Niveau des Vorjahres bleiben. Am Dienstag lag der durchschnittliche Benzinpreis an US-Tankstellen bei etwa 2,82 Dollar pro Gallone, was rund 0,24 Dollar weniger ist als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Die Öl-Futures setzten ihren Anstieg fort, nachdem US-Präsident Donald Trump die Demonstranten im Iran dazu aufgerufen hatte, ihre Proteste fortzusetzen. US-Rohöl verteuerte sich um 2,8 Prozent und schloss bei 61,15 Dollar pro Barrel, Brent-Rohöl stieg um 2,5 Prozent auf 65,47 Dollar pro Barrel.

Die Silber-Futures setzten ihren Aufwärtstrend fort und verteuerten sich um 1,5 Prozent auf einen Rekordwert von 85,877 Dollar pro Unze. Dies war der dritte Anstiegstag in Folge. Die Nachfrage nach dem Metall wird durch die wachsenden Spannungen zwischen Trump und dem Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, sowie durch die Lage im Iran hochgehalten.

Unterhaltungskonzern macht Riesensprung

Der größte Gewinner am Dienstag war die Aktie des Unterhaltungsunternehmens TryHard, die um 138,31 Prozent in die Höhe schoss, nachdem der Vorstand ein sofort wirksames Aktienrückkaufprogramm genehmigt hatte. Im Rahmen des Programms kann das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2028 oder bis zu einem früheren Beschluss des Vorstands eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen US-Dollar zurückkaufen.

Die Aktie des Onkologie-Unternehmens Erasca stieg um 20,47 Prozent, als die Firma bedeutende klinische Fortschritte bei der Entwicklung von Medikamenten gegen RAS-Mutationen bekannt gab und die Hauptziele für die Jahre 2026–2027 veröffentlichte.

Die Aktie des Impfstoffherstellers Moderna stieg um 17,02 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognosen aktualisiert hatte. Moderna teilte mit, dass es für 2025 eine Verbesserung der Betriebskosten und einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Dollar erwartet. Zudem wurde die Prognose für den Barmittelbestand Ende 2025 angehoben und das Ziel bekräftigt, im Jahr 2026 ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent zu erreichen.

Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Aktien des Technologieunternehmens TTM Technologies (+19,71 Prozent) und des Biotechnologieunternehmens Structure Therapeutics (+12,34 Prozent).

Größter Verlierer büßt ein Viertel ein

Größter Verlierer des Handelstages war das Life-Science-Unternehmen Regencell Bioscience, dessen Aktie um 26,23 Prozent einbrach. Seit Jahresbeginn ist die Aktie des Unternehmens jedoch um 54,95 Prozent gestiegen.

Die Aktie des Biopharmaunternehmens Travere Therapeutics fiel um 14,63 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) beschlossen hat, die Prüffrist für den ergänzenden Zulassungsantrag für FILSPAR zur Behandlung der fokal-segmentalen Glomerulosklerose zu verlängern. Als neues Datum wurde der 13. April festgelegt. Die Fristverlängerung folgte auf die jüngsten Antworten des Unternehmens auf zusätzliche Fragen der FDA, mit denen der klinische Nutzen von FILSPAR genauer bewertet werden sollte.

Die Aktie des Verwaltungsunternehmens für Gesundheitsleistungen Progyny verbilligte sich um 11,19 Prozent, obwohl das Unternehmen in einer Analyse von Zacks Equity Research als potenzieller Profiteur des Wachstums im Markt für Gesundheitsdatenanalyse hervorgehoben worden war. Gleichzeitig wurde jedoch auch auf die Risiken des Sektors hingewiesen, darunter der sich verschärfende Arbeitskräftemangel und steigende Arbeitskosten.

Deutlich billiger wurden auch die Aktien der Technologieunternehmen für autonomes Fahren WeRide (–10,01 Prozent) und Pony AI (–9,5 Prozent).