Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok

Elon Musks Chatbot Grok sorgte für internationale Empörung, weil Nutzer Frauen und Minderjährige in durchsichtigen Bikinis darstellen konnten. Nach Untersuchungen in Malaysia, Kalifornien und Großbritannien zieht die KI-Firma xAI nun technische Schranken ein. Künftig sollen nur noch zahlende Nutzer Bilder bearbeiten können, und Geoblocking verhindert die Nutzung in Ländern, wo solche Darstellungen illegal sind.