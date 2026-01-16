Wirtschaft

Energiekrise verschärft sich: Gaspreise in Europa innerhalb einer Woche um 20 Prozent gestiegen

Europas Gasmarkt erlebt einen kräftigen Preissprung: In nur einer Woche stiegen die Kosten für Erdgas um rund 20 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit fast sechs Monaten. Grund für die Verteuerung ist eine ungewöhnlich kalte Witterung in mehreren Regionen, die Angebot und Nachfrage unter Druck setzt – Experten sprechen vom „perfekten Sturm“ auf dem Energiemarkt.