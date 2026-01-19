Scan-und-Drive-Lösung: Automatisierte Überprüfungen der Fahrzeugausrüstung

Erhalten Sie eine Echtzeitliste der in einem Fahrzeug vorhandenen Ausrüstung und sehen Sie, welche Gegenstände im Vergleich mit einer vorab definierten Ausrüstungsliste fehlen. Wählen Sie fehlende Werkzeuge auf dem Bildschirm aus. Orten Sie Gegenstände schnell mithilfe eines tragbaren RFID-Lesegeräts, wobei die akustischen und visuellen Signale sich mit zunehmender Nähe verstärken. Entdecken Sie die kostengünstige RFID-Scan-und-Drive-Lösung von Brady!

Sind Sie schon einmal ohne die notwendige Ausrüstung zu einem Einsatzort gekommen? Haben Sie bei Einsätzen im Außendienst schon einmal Werkzeuge verloren? Wie viel Zeit benötigen Sie, um sicherzustellen, dass die gesamte Ausrüstung erfasst und in Ihren Fahrzeugen vorhanden ist? Jetzt können Sie die Fahrzeugausrüstung digital und automatisch bestätigen, fehlende Werkzeuge identifizieren und verlegte Gegenstände orten, um die Ausrüstung Ihrer Fahrzeuge schnell zu vervollständigen. Wie viel Zeit könnten Sie sparen?

Alles vorhanden

Sehen Sie auf einen Blick, welche Werkzeuge in einem Fahrzeug vorhanden sind und welche fehlen. Sparen Sie pro Fahrzeug bei jedem Einsatz ganz einfach viel Zeit mithilfe von automatischen Überprüfungen der Ausrüstung, die nur Sekunden in Anspruch nehmen.

Durch die Kennzeichnung der Ausrüstung mit passiven, batterielosen UHF-RFID-Etiketten kann ein RFID-Lesegerät in Ihrem Fahrzeug erkennen, welche Werkzeuge und Gegenstände vorhanden sind. Das RFID-Lesegerät kann identifizierte Werkzeuge mit einer Liste erwarteter Gegenstände abgleichen, um die vollständige Fahrzeugausrüstung zu bestätigen oder fehlende Gegenstände auf Ihrem Smartphone hervorzuheben.

Sorgen Sie für die Vollständigkeit der Ausrüstung vor jedem Außendiensteinsatz. Vermeiden Sie den Verlust von Werkzeugen nach Eingriffen. Verschwenden Sie keine Zeit damit, visuell zu überprüfen, wo sich jedes Gerät befindet. Einfach scannen, sofort bestätigt, direkt weiter zum nächsten Ziel.

Orten Sie Gegenstände

Finden Sie schnell verlegte Geräte. Mit einem tragbaren RFID-Lesegerät sowie akustischen und visuellen Signalen, die sich mit zunehmender Nähe verstärken, können Sie Gegenstände gezielt orten.

Passive, batterielose UHF-RFID-Etiketten reflektieren die Anfragesignale eines tragbaren RFID-Lesegeräts und ermöglichen eine Kommunikation über Distanzen von bis zu 15 Metern. Unsere tragbaren RFID-Lesegeräte messen die Stärke des empfangenen Funksignals mit patentierter Datenerfassungstechnologie und führen Anwender zu einem eindeutigen RFID-Etikett, das auf einem bestimmten Werkzeug angebracht ist. Beim Näherkommen nimmt die Stärke der akustischen und visuellen Signale des Lesegeräts zu.

RFID-Etiketten können eine LED enthalten, die von einem RFID-Lesegerät aus einer Entfernung von 1,5 Metern betrieben wird, um ein Werkzeug aufleuchten zu lassen oder es unter zahlreichen anderen Gegenständen zu finden.

Komponenten der Lösung

Wir entwickeln und fertigen jede Komponente unserer Lösung. Jede Komponente wird in firmeneigenen Laboren getestet und speziell entwickelt, damit sie den anspruchsvollen Bedingungen bei Außendiensteinsätzen standhält, wie UV-Strahlung, Staub und Feuchtigkeit.

RFID-Etiketten: Wir bieten industrietaugliche RFID-Etiketten und -Anhänger an, die sich für metallische und nicht metallische Oberflächen eignen, sicher an Ihren Geräten haften und stets gut lesbar bleiben.

Wir bieten industrietaugliche RFID-Etiketten und -Anhänger an, die sich für metallische und nicht metallische Oberflächen eignen, sicher an Ihren Geräten haften und stets gut lesbar bleiben. Fest installierte RFID-Lesegeräte: Fest installierte RFID-Lesegeräte mit patentierter Datenerfassungstechnologie erkennen automatisch alle Objekte in ihrer Lesereichweite.

Fest installierte RFID-Lesegeräte mit patentierter Datenerfassungstechnologie erkennen automatisch alle Objekte in ihrer Lesereichweite. Tragbare RFID-Lesegeräte: Dank intuitiver Displays bieten unsere tragbaren RFID-Lesegeräte und RFID-SLED unvergleichliche Mobilität, Datenerfassung und Interaktion.

Erfahren Sie mehr!

BRADY GmbH

germany@bradycorp.com