Immobilien

Mietschock zum Jahresende: Mieten steigen doppelt so stark wie die Inflation

Die Mieten in Deutschland sind zum Jahresende 2025 vielerorts stark gestiegen und haben die allgemeine Inflation deutlich übertroffen. Im vierten Quartal legten die Angebotsmieten laut dem GREIX-Mietpreisindex des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu – rund doppelt so schnell wie die Lebenshaltungskosten. Gegenüber dem dritten Quartal erhöhte sich das Niveau in den 37 untersuchten Städten und Regionen um 1,0 Prozent.