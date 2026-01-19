Elektroauto-Kaufprämie: Schneider lockt mit bis zu 6.000 Euro Förderung

Umweltminister Schneider stellt neue einkommensabhängige E-Auto-Prämie vor. Haushalte mit weniger Einkommen und Kindern profitieren besonders stark von der Förderung (Foto: dpa).

Umweltminister Schneider stellt neue einkommensabhängige E-Auto-Prämie vor. Haushalte mit weniger Einkommen und Kindern profitieren besonders stark von der Förderung (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

• Warum die neue Elektroauto-Prämie besonders Familien und Geringverdiener begünstigt.

• Wie Minister Schneider mit bis zu 6.000 Euro die deutsche Autoindustrie stärken will.

• Welche Einkommensgrenzen für die gestaffelte E-Auto-Förderung gelten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.