Politik

Elektroauto-Kaufprämie: Schneider lockt mit bis zu 6.000 Euro Förderung

Die Bundesregierung fördert den Kauf oder das Leasing von Elektroautos wieder mit bis zu 6.000 Euro. Umweltminister Carsten Schneider bezeichnete die Elektromobilität bei der Vorstellung der Details in Berlin als „Hoffnungsträger“: Sie helfe, das Klima zu schützen, unabhängiger von Ölimporten zu werden und Schwankungen bei Benzin- und Dieselpreisen auszugleichen. Zugleich soll die Prämie der kriselnden deutschen Autoindustrie Auftrieb geben.
19.01.2026 14:16
Umweltminister Schneider stellt neue einkommensabhängige E-Auto-Prämie vor. Haushalte mit weniger Einkommen und Kindern profitieren besonders stark von der Förderung (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

• Warum die neue Elektroauto-Prämie besonders Familien und Geringverdiener begünstigt.

• Wie Minister Schneider mit bis zu 6.000 Euro die deutsche Autoindustrie stärken will.

• Welche Einkommensgrenzen für die gestaffelte E-Auto-Förderung gelten.

19.01.2026

