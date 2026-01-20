Wirtschaft

US-Zölle belasten eigene Wirtschaft: 96 Prozent Selbstschaden

Strafzölle der USA belasten nicht vor allem ausländische Exporteure, sondern die heimische Wirtschaft selbst. Das zeigt eine neue Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Die Forscher untersuchten über 25 Millionen Lieferdatensätze im Wert von fast vier Billionen US-Dollar an US-Importen und kommen zu klaren Ergebnissen: Amerikanische Verbraucher und Unternehmen tragen die Kosten der Zölle direkt.