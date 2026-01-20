Wirtschaft

Ifo-Umfrage: Materialmangel in deutscher Industrie geht zurück – doch Entwarnung bleibt riskant

Die Materiallage in der deutschen Industrie wirkt deutlich stabiler als noch vor wenigen Monaten. Vor allem die Autoindustrie meldet überraschend starke Entspannung. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung wirklich – und welche Branchen spüren den Materialmangel weiterhin besonders deutlich?