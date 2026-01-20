Wirtschaft

Exporte in die USA fallen: Autoindustrie besonders betroffen – wo es Hoffnung gibt

Deutschlands USA-Exporte geraten unter Druck: Zölle, politische Drohkulissen und neue Unsicherheit im transatlantischen Geschäft treffen besonders die Industrie. Doch die Zahlen zeigen mehr als nur einen Rückgang – sie deuten auf einen Strukturbruch hin. Wie stabil ist der USA-Handel noch?
20.01.2026 12:07
Container werden am Überseehafen umgeschlagen: Deutschlands Exporte in die USA brechen ein (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum brechen die USA-Exporte trotz hoher Nachfrage in wichtigen Branchen ein?
  • Wie stark treffen neue Zolldrohungen den Handel zwischen EU und USA?
  • Welche Branchen verlieren im US-Geschäft am meisten an Boden?

