Wirtschaft

Exporte in die USA fallen: Autoindustrie besonders betroffen – wo es Hoffnung gibt

Deutschlands USA-Exporte geraten unter Druck: Zölle, politische Drohkulissen und neue Unsicherheit im transatlantischen Geschäft treffen besonders die Industrie. Doch die Zahlen zeigen mehr als nur einen Rückgang – sie deuten auf einen Strukturbruch hin. Wie stabil ist der USA-Handel noch?