Unternehmen

Neue Unternehmensform EU Inc: EU will Firmen-Registrierung in 48 Stunden möglich machen

Firmengründer sollen neue Unternehmen in der EU künftig innerhalb von 48 Stunden online anmelden können. Das kündigt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. Die neue Unternehmensform "EU Inc" soll in allen EU-Staaten einheitlich sein. Ein Gamechanger gerade für die Startups in Europa?