Leitende Politiker kritisieren Trump auf dem WEF in Davos: „Hat den Bezug zur Realität verloren“

Mehrere Spitzenpolitiker haben beim Weltwirtschaftsforum in Davos sowohl offen als auch indirekt Seitenhiebe gegen US-Präsident Donald Trump ausgeteilt – mit der gemeinsamen Botschaft, dass sie Grönlands Recht auf Selbstbestimmung unterstützen. „Wir sollten keine Zeit mit verrückten Ideen verschwenden“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.