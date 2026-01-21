Wirtschaft

EU-Spitze weist Trump auf dem WEF in Davos zurecht: „Ein Abkommen ist ein Abkommen“

Die Zoll-Drohungen der USA nach der Grönland-Krise seien ein Fehler – und die Antwort der EU werde „unerschütterlich, geschlossen und verhältnismäßig“ ausfallen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede in Davos.
Autor
avtor
Malin Rising
21.01.2026 06:41
Lesezeit: 2 min
EU-Spitze weist Trump auf dem WEF in Davos zurecht: „Ein Abkommen ist ein Abkommen“
Ursula von der Leyen warnt in Davos vor US-Zöllen nach der Grönland-Krise (Foto: dpa). Foto: Markus Schreiber

Im Folgenden:

  • Warum hält die EU neue US-Zölle für einen strategischen Fehler?
  • Welche Rolle spielt Grönland plötzlich in der globalen Machtpolitik?
  • Wie will Brüssel „unerschütterlich und verhältnismäßig“ reagieren?

avtor1
Malin Rising

Malin Rising ist seit 20 Jahren Journalistin. Erfahrung sammelte sie als Reporterin, Korrespondentin, Redakteurin und Podcast-Produzentin für internationale Zeitungen. Sie war beispielsweise für The Wall Street Journal tätig und arbeitet nun als Europa-Reporterin bei der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri.

