EU-Spitze weist Trump auf dem WEF in Davos zurecht: „Ein Abkommen ist ein Abkommen“

Die Zoll-Drohungen der USA nach der Grönland-Krise seien ein Fehler – und die Antwort der EU werde „unerschütterlich, geschlossen und verhältnismäßig“ ausfallen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede in Davos.