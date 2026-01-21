Scott Bessent auf dem Weltwirtschaftsforum: „Die Staats- und Regierungschefs werden nicht eskalieren“

Scott Bessent: „Die Staats- und Regierungschefs werden nicht eskalieren“

In der Nacht auf Dienstag veröffentlichte US-Präsident Donald Trump in sozialen Netzwerken ein manipuliertes Bild, auf dem er die US-Flagge auf Grönland platziert. Als Finanzminister Scott Bessent jedoch Journalisten in Davos traf, sagte er, die Medien hätten um die Grönland-Frage eine Art Hysterie erzeugt. „Wir befinden uns mitten in Präsident Trumps Politik, und natürlich ist Europa ein Verbündeter. Die US-Mitgliedschaft in der Nato steht außer Frage“, sagte er der Wirtschaftszeitung Dagens Industri.

Bessent: Partner im Ukraine-Krieg – Streit über den Deal möglich

„Wir sind Partner bei den Bemühungen, den tragischen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Meinungsverschiedenheiten über ein künftiges Abkommen geben kann.“ Auf die Frage, wie viel wirtschaftlichen Schaden er im Fall eines lang anhaltenden Zollkonflikts zwischen den USA und Europa zu akzeptieren bereit wäre, um Grönland „einzunehmen“, forderte er den Reporter von Dagens Industri auf, erst einmal tief durchzuatmen.

„Ich bin sicher, Sie hätten mir dieselbe Frage gestellt, wenn wir am 2. April hier gewesen wären – und wissen Sie was? Am Ende hat sich alles gelöst. Den Volkswirtschaften geht es gut. Wir haben ein sehr gutes Handelsabkommen und ich glaube nicht, dass wir jemals eine engere Beziehung hatten", sagte der US-Finanzminister – und verwies damit auf den Zeitpunkt, als Donald Trump seine erste Runde von Handelszöllen angekündigt hatte.

US-Staatsanleihen als Waffe? Bessent nennt Szenario unrealistisch

Auf die Frage, welche Botschaft er europäischen Unternehmenslenkern mitgeben wolle, forderte er alle auf, ruhig zu bleiben.

„Es sind erst 48 Stunden vergangen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Ich bin überzeugt, dass die Staats- und Regierungschefs nicht eskalieren werden und dass sich das so lösen wird, dass es am Ende ein sehr gutes Ergebnis für alle gibt – für die nationale Sicherheit, für die USA und für Europa.“

Scott Bessent wies die Vorstellung zurück, Europa könne auf die neuen Zölle so reagieren, dass dies den USA schadet – und übte insbesondere Kritik an Diskussionen, wonach Länder beginnen könnten, US-Staatsanleihen zu verkaufen. „Darüber gibt es keinerlei Gespräche unter europäischen Regierungen. Ein Bericht der Deutschen Bank hat geschrieben, dass so etwas passieren könnte, und die Medien haben sich daran festgebissen – aber ich finde, das zeichnet ein völlig falsches Bild. Das ergibt keinerlei Logik“, sagte er. Das Schlimmste, was ein Land tun kann, ist, gegenüber den USA zu eskalieren“, fügte er hinzu.