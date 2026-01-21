Wirtschaft

Deutsche Stahlbranche: Stahlproduktion 2025 gesunken - Krise dauert an

Strompreise, Importdruck, schwache Nachfrage: Warum die deutsche Stahlbranche auch 2025 unter massiven Problemen leidet – und was die Branche von der Politik fordert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.01.2026 10:44
Lesezeit: 1 min
Starker Rückgang der Rohstahlproduktion 2025: Die Stahlindustrie spricht vom vierten Krisenjahr in Folge. (Foto: dpa) Foto: Simon Kremer

Im Folgenden:

  • Warum die Stahlproduktion 2025 auf den niedrigsten Wert seit 2009 gefallen ist.
  • Wie Importdruck und hohe Energiepreise die Stahlbranche in die Krise stürzen.
  • Welche Maßnahmen die Stahlindustrie von der Politik für 2026 einfordert.

