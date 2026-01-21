Wirtschaft

Mehr arbeiten - wofür? Arbeit als Sinn des Lebens verliert an Bedeutung

Kanzler Merz fordert mehr Leistung, mehr Einsatz, mehr Arbeitsstunden: Doch für viele Menschen steht das Ziel, mit Freude eine sinnvolle Arbeit machen, an erster Stelle. Laut einer Umfrage wollen vor allem junge Leute das Leben genießen - ohne sich abzuplacken.