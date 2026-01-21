Wirtschaft

Nvidia-Chef Huang auf dem WEF in Davos: Hier könnte Europa an den USA vorbeiziehen – „einmalige Chance“

Europas starke industrielle Basis verschafft dem Kontinent eine einmalige Chance, die Vorteile der Künstlichen Intelligenz (KI) gezielt zu nutzen. Das sagte Jensen Huang, CEO des Chip-Konzerns Nvidia, am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos – und betonte zugleich, dass er keine Gefahr einer KI-Blase sieht.