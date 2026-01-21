Wirtschaft

BDI warnt: Deutsche Industrie zwischen Stillstand und Hoffnungsschimmer

Deutschlands Industrie ringt um den Ausweg aus einer zähen Krise, während neue US-Zölle drohen und die Stimmung fragil bleibt. Auch Trumps Davos-Rede verschärft die geopolitische Unsicherheit. Steht 2026 wirklich für Aufschwung? Der BDI warnt.