Wirtschaft

Zolldeal mit USA auf Eis: EU-Parlament reagiert auf Trump

Der EU-Zolldeal gerät plötzlich ins Wanken: Das Europäische Parlament stoppt zentrale Arbeiten, nachdem neue Drohungen aus Washington für Unruhe sorgen. Die Eskalation trifft nicht nur die Handelspolitik, sondern auch Vertrauen – und stellt Europas Reaktionsfähigkeit auf die Probe?