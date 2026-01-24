Technologie

Wie viel Fortschritt braucht das Elektroauto? 3 E-Auto-Trends im Check

Das Elektroauto steht an der nächsten Schwelle: Nicht mehr nur Reichweite zählt, sondern Komfort, Tempo und cleverer Energieeinsatz. Induktives Laden, Rückspeisung ins Hausnetz und Megawatt-Power versprechen den Durchbruch. Doch wie viel Fortschritt ist wirklich alltagstauglich?