Politik

Trump reist ohne Erfolge vom Weltwirtschaftsforum in Davos ab

Mit Drohungen über neue Zölle und dem Anspruch auf eine stärkere US-Dominanz über Grönland versuchte US-Präsident Donald Trump, die Agenda in Davos zu bestimmen. Doch inzwischen zeichnet sich ab, dass der Gipfel alles andere als ein Triumph für den US-Präsidenten wird.