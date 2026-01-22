Technologie

CO2-Preis: So stark steigen die Heizkosten in Deutschland

Ab 2028 wird Heizen in vielen EU-Ländern teurer – Grund ist ein einheitlicher CO2-Preis. Für Deutschland könnte die Belastung moderat ausfallen, doch in Osteuropa drohen Haushalte erhebliche Mehrkosten von bis zu 400 Euro jährlich. Die Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, wie stark Klimaabgaben Haushalte treffen und welche Maßnahmen Staaten ergreifen müssen, um soziale Härten abzufedern.