Politik

Europa, die digitale Kolonie: Fünf Risiken im Umgang mit Trump

Donald Trumps Umgang mit Europa sorgt für Alarm: Nach Zolldrohungen und dem Grönland-Konflikt wirkt die EU machtlos. Berlin und Brüssel wägen ab, wie sie wirtschaftliche, sicherheitspolitische und digitale Abhängigkeiten abfedern können, während der US-Präsident seine Strategie aus Drohungen, Handelsdruck und politischer Erpressung konsequent verfolgt. Fünf Gründe, warum Europa sich so schwer tut.
22.01.2026
Trump vs. Europa: Widerstand scheint kaum möglich, weil Europa zu abhängig von den USA ist. (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Grönland-Politik Europas Sicherheitsstrategie infrage stellt.
  • Welche Folgen US-Zölle für Deutschlands exportorientierte Wirtschaft haben.
  • Wie die Nato-Abhängigkeit Europas Handlungsoptionen einschränkt.

