Europa, die digitale Kolonie: Fünf Risiken im Umgang mit Trump

Donald Trumps Umgang mit Europa sorgt für Alarm: Nach Zolldrohungen und dem Grönland-Konflikt wirkt die EU machtlos. Berlin und Brüssel wägen ab, wie sie wirtschaftliche, sicherheitspolitische und digitale Abhängigkeiten abfedern können, während der US-Präsident seine Strategie aus Drohungen, Handelsdruck und politischer Erpressung konsequent verfolgt. Fünf Gründe, warum Europa sich so schwer tut.