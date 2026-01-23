Bürokratiekosten für Unternehmen leicht gesunken – weiter über 60 Milliarden Euro jährlich

Trotz leichtem Rückgang müssen deutsche Unternehmen weiterhin jährlich über 62 Milliarden Euro für bürokratische Berichtspflichten aufwenden. Die Regierung verspricht Entlastung (Foto: dpa).

Trotz leichtem Rückgang müssen deutsche Unternehmen weiterhin jährlich über 62 Milliarden Euro für bürokratische Berichtspflichten aufwenden. Die Regierung verspricht Entlastung (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

• Warum Unternehmen jährlich über 62 Milliarden Euro Bürokratiekosten tragen.

• Wie die Bundesregierung beim Abbau von Informationspflichten für Firmen bisher abschneidet.

• Weshalb die hohen Bürokratiekosten als "Konjunkturkiller" für deutsche Unternehmen bezeichnet.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.