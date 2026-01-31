KI-Welthandel: Wie Datenzentren den globalen Handel neu beleben

KI-Welthandel als neuer Impuls für den globalen Warenverkehr

Der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz könnte dem globalen Warenhandel bereits im Jahr 2026 neuen Schwung verleihen. Zu dieser Einschätzung kommt die Welthandelsorganisation WTO. Nach Ansicht ihrer Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala kann der Boom rund um KI-Technologien einen Teil der negativen Effekte amerikanischer Importzölle ausgleichen und das Wachstum des Welthandels über die bislang erwarteten Raten hinaus anheben. Darüber berichten unsere Kollegen von Puls Biznesu mit Bezug auf die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Okonjo-Iweala erklärte in einem Interview mit Bloomberg Television, dass im Jahr 2025 bereits 42 Prozent des Wachstums im Warenhandel auf Investitionen im Zusammenhang mit KI zurückzuführen gewesen seien. Dazu zählen Ausgaben für Computerhardware, Software sowie für Infrastruktur wie Rechenzentren. Die im Oktober veröffentlichte WTO-Prognose ging für 2026 bislang lediglich von einem Anstieg des globalen Warenhandels um 0,5 Prozent aus. Hauptgrund dafür seien die vollen Auswirkungen der von Präsident Donald Trump eingeführten US-Zölle.

Handelskonflikte und Prognosen unter Vorbehalt

Nach Einschätzung der WTO-Chefin ist dieses Szenario jedoch nicht in Stein gemeißelt. Sollte sich die derzeitige Dynamik im KI-Welthandel fortsetzen, könnten die tatsächlichen Handelszahlen deutlich besser ausfallen als bislang angenommen. Die WTO wolle ihre Prognosen daher in absehbarer Zeit erneut überprüfen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die geopolitische Lage. Okonjo-Iweala betonte, dass ein anhaltender handelsbezogener Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und China entscheidend für die Stabilisierung des Welthandels sei. Ebenso wichtig sei ein fortgesetzter Dialog zwischen der Europäischen Union und China. Beide Faktoren könnten dazu beitragen, neue Eskalationen zu vermeiden und Investitionssicherheit für technologiegetriebene Handelsströme zu schaffen.

Rolle der USA und Bedeutung für Deutschland

Die Vereinigten Staaten bleiben nach Angaben der WTO weiterhin aktiv in den Strukturen der Organisation und beteiligen sich an Reformvorschlägen. Okonjo-Iweala verwies darauf, dass sich die Stimmung unter den internationalen Entscheidungsträgern zuletzt aufgehellt habe. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos habe sich das Bild von ausgeprägter Unsicherheit hin zu vorsichtigem Optimismus gewandelt. Weiterlesen Trump reist ohne Erfolge vom Weltwirtschaftsforum in Davos ab

Für Deutschland und die exportorientierte Industrie ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Ein wachsender KI-Welthandel könnte die Nachfrage nach Maschinen, Industrieanlagen, Halbleitertechnik und spezialisierten Softwarelösungen erhöhen. Konkrete Effekte für deutsche Unternehmen lassen sich aus den WTO-Aussagen zwar noch nicht ableiten. Dennoch zeigt sich, dass technologische Investitionen zunehmend als Gegengewicht zu protektionistischen Maßnahmen wirken können und damit auch für den deutschen Außenhandel neue Chancen eröffnen.