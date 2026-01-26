Finanzen

Neobroker im Trend: Junge Anleger riskieren oft mehr, als sie wissen

Aktien per App handeln wird bei jungen Menschen immer beliebter. Doch Experten warnen: Viele unterschätzen die Risiken der Börse. Angesichts des Booms der Neobroker fordern Fachleute verstärkte Finanzbildung, um Anleger besser auf die Herausforderungen des Marktes vorzubereiten.