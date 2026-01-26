Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant

Katherina Reiche (6.v.r, CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, steht mit ihren Amtskollegen während der Unterzeichnungszeremonie der Energieministerinnen und Energieminister beim Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten in der Handelskammer (Foto: dpa).

Katherina Reiche (6.v.r, CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, steht mit ihren Amtskollegen während der Unterzeichnungszeremonie der Energieministerinnen und Energieminister beim Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten in der Handelskammer (Foto: dpa). Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

• Warum Deutschland und acht weitere Staaten den "größten Energie-Hub der Welt" planen.

• Wie Offshore-Windenergie bis 2050 auf 300 Gigawatt Leistung in der Nordsee ausgebaut wird.

• Welche Verpflichtungen die Industrie im Gegenzug für langfristige Planungssicherheit eingeht.

