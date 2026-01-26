Technologie

Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant

Deutschland und weitere Nordsee-Anrainer treiben den Ausbau von Offshore-Windenergie voran. Beim Nordsee-Gipfel in Hamburg unterzeichneten die Energieminister einen Investitionspakt mit Industrie und Netzbetreibern, um Bedingungen für Projekte zu verbessern, Kosten zu senken und grenzüberschreitende Windparks mit bis zu 100 Gigawatt Leistung zu entwickeln. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche spricht vom Ziel, den „größten Energie-Hub der Welt“ zu schaffen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.01.2026 14:35
Lesezeit: 3 min
Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant
Katherina Reiche (6.v.r, CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, steht mit ihren Amtskollegen während der Unterzeichnungszeremonie der Energieministerinnen und Energieminister beim Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten in der Handelskammer (Foto: dpa). Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

• Warum Deutschland und acht weitere Staaten den "größten Energie-Hub der Welt" planen.

• Wie Offshore-Windenergie bis 2050 auf 300 Gigawatt Leistung in der Nordsee ausgebaut wird.

• Welche Verpflichtungen die Industrie im Gegenzug für langfristige Planungssicherheit eingeht.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Neobroker im Trend: Junge Anleger riskieren oft mehr, als sie wissen
DWN
Finanzen
Finanzen Neobroker im Trend: Junge Anleger riskieren oft mehr, als sie wissen
26.01.2026

Aktien per App handeln wird bei jungen Menschen immer beliebter. Doch Experten warnen: Viele unterschätzen die Risiken der Börse....

Ifo-Geschäftsklimaindex zum Jahresstart unter den Erwartungen: Wirtschaft ohne Schwung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ifo-Geschäftsklimaindex zum Jahresstart unter den Erwartungen: Wirtschaft ohne Schwung
26.01.2026

Die deutsche Wirtschaft ist überraschend verhalten ins Jahr 2026 gestartet: Der Ifo-Geschäftsklimaindex blieb im Januar bei 87,6 Punkten...

Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant
DWN
Technologie
Technologie Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant
26.01.2026

Deutschland und weitere Nordsee-Anrainer treiben den Ausbau von Offshore-Windenergie voran. Beim Nordsee-Gipfel in Hamburg unterzeichneten...

Elektroindustrie sieht Licht am Ende der Flaute: Wachstum für 2026 erwartet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Elektroindustrie sieht Licht am Ende der Flaute: Wachstum für 2026 erwartet
26.01.2026

Nach drei Jahren stagnierender Produktion blickt die deutsche Elektroindustrie optimistisch auf 2026. Der Branchenverband ZVEI...

XRP-News: Ripple-Kurs zwischen Crash und Comeback – was jetzt zählt
DWN
Finanzen
Finanzen XRP-News: Ripple-Kurs zwischen Crash und Comeback – was jetzt zählt
26.01.2026

Der Ripple-Kurs steht zum Wochenbeginn erneut unter Druck: Analysten warnen vor weiteren Rücksetzern bis 1,40 Dollar – manche sprechen...

Mikrozensus 2026 gestartet: Ein Prozent der Bevölkerung wird befragt
DWN
Panorama
Panorama Mikrozensus 2026 gestartet: Ein Prozent der Bevölkerung wird befragt
26.01.2026

Die wichtigste amtliche Sozialerhebung Deutschlands läuft wieder: Von Januar bis Dezember 2026 nimmt der Mikrozensus Daten über die...

Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deutsche Post: Briefzustellung ohne staatliche Kontrolle
26.01.2026

Damit die Post beim Transport und bei der Zustellung von Briefen nicht bummelt, gibt es staatlich verordneten Zeitdruck. Doch nun zeigt...

Gold, Bitcoin, Aktien, Immobilien: Wie Investoren bei der Geldanlage 2026 auf Nummer sicher gehen
DWN
Finanzen
Finanzen Gold, Bitcoin, Aktien, Immobilien: Wie Investoren bei der Geldanlage 2026 auf Nummer sicher gehen
26.01.2026

Gold zur Absicherung, Aktien als Produktivkapital, Immobilien unter politischem Vorbehalt und Krypto als infrastrukturelle Beimischung. Was...