EU-Indien-Handelsabkommen: Neue Freihandelszone mit globaler Wirkung

Die Europäische Union und Indien stehen vor einem wirtschaftspolitischen Wendepunkt. Ein neues Handelsabkommen verspricht enorme Chancen für Wachstum, Industrie und Geopolitik. Doch kann diese Freihandelszone der EU mit Indien wirklich alle Erwartungen erfüllen oder birgt sie neue Risiken?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.01.2026 08:58
Lesezeit: 3 min
Im Folgenden:

  • Warum gilt die neue Freihandelszone als geopolitisches Signal?
  • Welche Rolle spielt der EU-Indien-Handelsdeal für Europas Industrie?
  • Wie verändert das Abkommen die globale Handelspolitik?

