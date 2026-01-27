Wirtschaft

EU-Indien-Handelsabkommen: Neue Freihandelszone mit globaler Wirkung

Die Europäische Union und Indien stehen vor einem wirtschaftspolitischen Wendepunkt. Ein neues Handelsabkommen verspricht enorme Chancen für Wachstum, Industrie und Geopolitik. Doch kann diese Freihandelszone der EU mit Indien wirklich alle Erwartungen erfüllen oder birgt sie neue Risiken?