Wirtschaft

Bundesagentur für Arbeit: Ohne Zuwanderung kein Wachstum für den Arbeitsmarkt in Deutschland

Ausländische Arbeitskräfte tragen Deutschlands Beschäftigungswachstum, während die Zahl deutscher Erwerbstätiger sinkt. Neue Daten zeigen Verschiebungen nach Herkunft, politische Initiativen und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Doch wie stabil ist dieses Modell angesichts Demografie, Integration und wachsender Erwartungen an Migration?