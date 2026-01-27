Wirtschaft

Bundesagentur für Arbeit: Ohne Zuwanderung kein Wachstum für den Arbeitsmarkt in Deutschland

Ausländische Arbeitskräfte tragen Deutschlands Beschäftigungswachstum, während die Zahl deutscher Erwerbstätiger sinkt. Neue Daten zeigen Verschiebungen nach Herkunft, politische Initiativen und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Doch wie stabil ist dieses Modell angesichts Demografie, Integration und wachsender Erwartungen an Migration?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.01.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Bundesagentur für Arbeit: Ohne Zuwanderung kein Wachstum für den Arbeitsmarkt in Deutschland
Ein Beschäftigter aus Marokko prüft die Verschlüsse einer Filteranlage: Ausländische Beschäftigte tragen Deutschlands Arbeitsmarkt (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum wächst Beschäftigung fast nur noch durch ausländische Arbeitskräfte?
  • Wie stark sinkt die Zahl deutscher Erwerbstätiger tatsächlich?
  • Welche Herkunftsregionen gewinnen auf dem Arbeitsmarkt an Bedeutung?

