Panorama

KfW-Analyse: Wind und Sonne liefern fast jeden Tag Strom – wie zuverlässig ist Naturstrom?

Wind und Sonne tragen Deutschlands Stromsystem fast täglich, doch wenige Ausnahmetage werfen Fragen auf. Eine neue Analyse zeigt beeindruckende Fortschritte bei Naturstrom, macht aber zugleich deutlich, wo Versorgungssicherheit, Speicher und flexible Nachfrage weiterentwickelt werden müssen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.01.2026 07:17
Lesezeit: 2 min
KfW-Analyse: Wind und Sonne liefern fast jeden Tag Strom – wie zuverlässig ist Naturstrom?
Windkraftanlagen drehen sich hinter den Solaranlagen eines neuen PV-Batteriespeicher-Hybridkraftwerks: Wie zuverlässig ist Naturstrom wirklich? (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum spielt Naturstrom eine immer größere Rolle im deutschen Strommix?
  • Wie oft liefern Windenergie und Solarenergie gleichzeitig keinen Strom?
  • Welche Bedeutung hat Solarstrom für die Versorgungssicherheit?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Einkaufen per Chatbot: Walmart öffnet sein Sortiment für Google-KI Gemini
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Einkaufen per Chatbot: Walmart öffnet sein Sortiment für Google-KI Gemini
28.01.2026

Der Einzelhandel steht vor einem technologischen Umbruch, bei dem Walmart den Google KI Assistenten Gemini als neue Schnittstelle...

KfW-Analyse: Wind und Sonne liefern fast jeden Tag Strom – wie zuverlässig ist Naturstrom?
DWN
Panorama
Panorama KfW-Analyse: Wind und Sonne liefern fast jeden Tag Strom – wie zuverlässig ist Naturstrom?
28.01.2026

Wind und Sonne tragen Deutschlands Stromsystem fast täglich, doch wenige Ausnahmetage werfen Fragen auf. Eine neue Analyse zeigt...

US-Börsen: Optimismus treibt S&P 500 an die Schwelle eines neuen Rekords
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Optimismus treibt S&P 500 an die Schwelle eines neuen Rekords
27.01.2026

Während der Dow Jones durch den Absturz des Gesundheitsriesen UnitedHealth belastet wurde, kletterte der S&P 500 dank der Unterstützung...

WEF 2026: Europas Außenpolitik nach dem Weltwirtschaftsforum mit neuer Entschlossenheit
DWN
Politik
Politik WEF 2026: Europas Außenpolitik nach dem Weltwirtschaftsforum mit neuer Entschlossenheit
27.01.2026

Europa sieht sich zunehmenden außenpolitischen Unsicherheiten gegenüber, die etablierte Machtverhältnisse infrage stellen. Welche...

Wie innovationsfähig sind deutsche Unternehmen wirklich?
DWN
Technologie
Technologie Wie innovationsfähig sind deutsche Unternehmen wirklich?
27.01.2026

Innovation klingt nach Durchbruch, Disruption und großen Namen. In der Praxis beginnt sie oft leiser: mit kleinen Veränderungen, neuen...

Gesundheitsreform: Startsignal für die Zuerst-zum-Hausarzt-Reform – was dahinter steckt
DWN
Politik
Politik Gesundheitsreform: Startsignal für die Zuerst-zum-Hausarzt-Reform – was dahinter steckt
27.01.2026

Lange Wartezeiten bei Fachärzten sorgen seit Jahren für Frust. Nun will die Politik mit der Zuerst-zum-Hausarzt-Reform gegensteuern und...

Aumovio-Aktie unter Druck: Anleger durch Aumovio-Stellenabbau verunsichert – wie geht's weiter?
DWN
Finanzen
Finanzen Aumovio-Aktie unter Druck: Anleger durch Aumovio-Stellenabbau verunsichert – wie geht's weiter?
27.01.2026

Der Autozulieferer Aumovio sorgt kurz nach seiner Börsenpremiere für Unruhe. Geplante Einschnitte, ein schwieriges Marktumfeld und ein...

Bundesagentur für Arbeit: Ohne Zuwanderung kein Wachstum für den Arbeitsmarkt in Deutschland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Bundesagentur für Arbeit: Ohne Zuwanderung kein Wachstum für den Arbeitsmarkt in Deutschland
27.01.2026

Ausländische Arbeitskräfte tragen Deutschlands Beschäftigungswachstum, während die Zahl deutscher Erwerbstätiger sinkt. Neue Daten...