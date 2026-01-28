Panorama

KfW-Analyse: Wind und Sonne liefern fast jeden Tag Strom – wie zuverlässig ist Naturstrom?

Wind und Sonne tragen Deutschlands Stromsystem fast täglich, doch wenige Ausnahmetage werfen Fragen auf. Eine neue Analyse zeigt beeindruckende Fortschritte bei Naturstrom, macht aber zugleich deutlich, wo Versorgungssicherheit, Speicher und flexible Nachfrage weiterentwickelt werden müssen.