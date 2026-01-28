Finanzen

Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt

Droht ein Kursrutsch an den Aktienmärkten? Die Finanzaufsicht sieht reichlich Risiken und warnt: Ein Härtetest werde wahrscheinlicher.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.01.2026 11:48
Lesezeit: 1 min
Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt
Das Fazit des Bafin-Präsidenten: "Die Lage an den Finanzmärkten bleibt fragil und unsicher." (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt

Das Risiko von Verwerfungen an den boomenden Aktienmärkten nimmt nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin zu. «Wenn es in so einer unsicheren Welt beim Marktoptimismus, bei der Risikonahme in privaten Märkten und beim Wachstum von leicht regulierten Vehikeln so weitergeht, dann muss es irgendwann knallen», sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, in Frankfurt. Unter Finanzvehikeln versteht man besondere Anlageformen, die oft mit mehr Risiko einhergehen.

«Das Risiko steigt, dass die Finanzstabilität einen Härtetest bestehen muss. Das Potenzial für plötzliche Markt- und Preiskorrekturen ist hoch», warnte der Bafin-Chef.

Bafin sieht zahlreiche Risiken

Die gute Stimmung an den Märkten blendet nach Ansicht der Finanzaufsicht Faktoren aus, die die Stabilität bedrohen: Handelskonflikte und Kriege, die hohe Verschuldung wichtiger Industrienationen sowie die ungeklärte Frage, ob die Wachstums- und Kurseuphorie bei Künstlicher Intelligenz mittelfristig durch Fakten gerechtfertigt wird.

«Es bleibt auch das Risiko, dass die Märkte die Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung infrage stellen», sagte Branson. «Oder die drastischen Versuche, Institutionen zu politisieren, mit der Folge, dass die internationale Kooperation im Krisenfall möglicherweise nicht wie in der Vergangenheit funktioniert.»

Das Fazit des Bafin-Präsidenten: «Die Lage an den Finanzmärkten bleibt fragil und unsicher.» Zwar gebe es zweifellos auch positive Faktoren, zum Beispiel seien Banken und Versicherer profitabel und solide kapitalisiert. «Es wäre jedoch fahrlässig, wenn wir uns in Sicherheit wiegen», warnte Branson.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Goldpreis bei 10.000 US-Dollar? Warum Analysten einen historischen Durchbruch erwarten
Finanzen Goldpreis bei 10.000 US-Dollar? Warum Analysten einen historischen Durchbruch erwarten

Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen, doch die aktuelle Debatte wirkt anders. Steigende globale Verschuldung, anhaltende Inflation und...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Gehaltsverhandlung: Tipps für mehr Gehalt in schwierigen Zeiten – der 7-Punkte-Plan zur Gehaltserhöhung
DWN
Finanzen
Finanzen Gehaltsverhandlung: Tipps für mehr Gehalt in schwierigen Zeiten – der 7-Punkte-Plan zur Gehaltserhöhung
28.01.2026

Inflation, Unsicherheit, Sparkurs: Viele Beschäftigte zögern mit der Gehaltsverhandlung. Doch gerade jetzt kann der richtige Ansatz den...

Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt
DWN
Finanzen
Finanzen Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt
28.01.2026

Droht ein Kursrutsch an den Aktienmärkten? Die Finanzaufsicht sieht reichlich Risiken und warnt: Ein Härtetest werde wahrscheinlicher.

Bundesbank-Chef: Deutsche Goldreserven in USA sind sicher
DWN
Finanzen
Finanzen Bundesbank-Chef: Deutsche Goldreserven in USA sind sicher
28.01.2026

Sind die riesigen deutschen Goldreserven in New York noch sicher? Mit dem Vorgehen von Donald Trump gegen Grönland und enge...

Goldpreis-Rekordhoch: Trump treibt Gold-Rallye weiter an – sind bald schon 6.000 Dollar möglich?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Trump treibt Gold-Rallye weiter an – sind bald schon 6.000 Dollar möglich?
28.01.2026

Der Goldmarkt erlebt derzeit eine historische Ausnahmesituation: Ein neues Goldpreis-Rekordhoch folgt dem nächsten. Trumps...

Baukrise: DIW erwartet Wende am Bau - Hoffnung für Wohnungssuchende
DWN
Immobilien
Immobilien Baukrise: DIW erwartet Wende am Bau - Hoffnung für Wohnungssuchende
28.01.2026

Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank...

Konsumklima: Kauflaune steigt, aber Unsicherheiten bleiben
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Konsumklima: Kauflaune steigt, aber Unsicherheiten bleiben
28.01.2026

Mehr Geld im Portemonnaie und weniger Angst vor steigenden Preisen: Die Konsumstimmung hellt sich auf. Wie Experten das einschätzen.

Rote Zahlen: Wacker Chemie meldet Rekordverlust von 800 Millionen Euro
DWN
Unternehmen
Unternehmen Rote Zahlen: Wacker Chemie meldet Rekordverlust von 800 Millionen Euro
28.01.2026

Wacker zählt zu den Vorzeigeunternehmen der deutschen Chemiebranche - und befindet sich in der schwierigsten Lage seit Jahrzehnten.

Homeoffice im Winter: mehr Gemütlichkeit, weniger Kontakte
DWN
Unternehmen
Unternehmen Homeoffice im Winter: mehr Gemütlichkeit, weniger Kontakte
28.01.2026

Homeoffice schützt im Winter vor glatten Wegen und hustenden Kollegen. Wichtige andere Faktoren für die Gesundheit können aber auf der...