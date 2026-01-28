US-Börsen: US-Börsen blieben nach Zentralbankentscheidung stabil

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Mittwoch ohne große Veränderungen, während die Anleger die erste Zinsentscheidung der Federal Reserve in diesem Jahr verarbeiteten. Ein wichtiges Ereignis des Tages war der S&P 500 Index, der kurzzeitig die historische Marke von 7.000 Punkten überschritt, zum Tagesende jedoch wieder leicht unter dieses Rekordniveau fiel. Der Technologieindex Nasdaq Composite stieg um 0,2 Prozent, während der Dow Jones Industrial Average unverändert blieb.

Zentralbank ließ Leitzins unangetastet

Um 21:00 Uhr estnischer Zeit gab die US-Notenbank bekannt, dass sie den Leitzins in der Spanne von 3,5 Prozent bis 3,75 Prozent belässt. Die Entscheidung fiel mit zehn zu zwei Stimmen. Vor dem heutigen Tag prognostizierte der Markt bis Ende 2026 zwei weitere Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht auch der US-Dollar-Kurs, der nach einem Tiefstand am Dienstag am Mittwoch wieder leicht zulegte. Präsident Trump wies kürzlich Bedenken hinsichtlich des drastischen Kursverfalls des Dollars zurück, der durch die Einführung umfassender Zölle ausgelöst worden war. Die Anspannungen am Markt werden zudem durch die von der Regierung eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen gegen Jerome Powell sowie die Erwartung der Ernennung eines neuen Notenbankchefs aufrechterhalten.